Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek Halk Günü Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Erdeklilerin taleplerine aklın ve bilimin ışığında uzun vadeli çözümler ürettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın “Güzel memleketimiz Erdek’i, daha da güzelleştirmek için de el birliğiyle çalışacağız.” dedi.

“10 Numara Kente 10 Numara Hizmet” diyerek göreve geldiği günden bu yana 20 ilçenin sorun ve talepleriyle tek tek ilgilenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek’te düzenlenen Halk Günü Buluşmalarında vatandaşları dinledi. Katılımın yoğun olduğu programda Erdekliler, ilçeleri için taleplerini doğrudan Başkan Ahmet Akın’a iletme fırsatı buldular. Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Başkan Ahmet Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları yer aldı.

“Erdek’in sorunlarını hep birlikte çözeceğiz”

Halk Günü Buluşması kapsamında Erdeklilerle bir araya gelen Başkan Ahmet Akın’a teşekkür eden Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık “Ahmet Başkan’ımızın bize bir sözü vardı. Erdek’imize ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız diye. İnşallah en kısa sürede Ahmet Başkan ile birlikte el ele Erdek’in sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Erdek’in ihtiyaçlarını sağlayacağız. Büyükşehir’in borçları dolayısıyla başkan da bayağı sıkıntılı durumdaydı. İnşallah onlar da yoluna girecek” diye konuştu.

“Sorunları da çözümleri de birlikte konuşacağız”

Halk Günü Buluşmalarını çok önemsediğini söyleyen Başkan Ahmet Akın “Göreve geldiğimiz günden beri hep vatandaşlarımızla iç içeyiz. Boşuna demedik ‘Ahmet Akın, size en yakın’ diye, hep de böyle olmaya devam edeceğiz. Sorunları da çözümleri de birlikte konuşacağız. Bütün hizmetler, bütün çalışmalar konuşarak, bir araya gelerek, üreterek, danışarak, uzmanlarla birlikte bilimin ve aklın ışığında çözüm önerilerimizi uzun vadeli ve işi çözmek için buradayız. Burada çözümleri, tespitleri birlikte hayata geçireceğiz. Bizim görmediğimiz eksikleri de sizlerden dinleyeceğiz. Bu nedenle ben bu buluşmaları çok önemsiyorum” dedi.

Altyapı sorunlarıyla ilgili bilhassa kendisinin sahada olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın “Ömrünü tüketmiş bir altyapı ile karşı karşıyayız, ama 50 yıllık, 60 yıllık borularla, altyapıyla karşı karşıyayız. Zehir saçan asbestli borularla karşı karşıyayız. Tarihin en büyük borçlu belediyelerinden biriyiz. Ama size şunu söyleyeyim: Borç ne olursa olsun, hizmetler devam edecek ve bu altyapı işini de çözeceğiz, söz veriyorum size. Yama değil, iş yapacağız. Önce azmetmek lazım, mücadele etmek lazım, çalışkanlık lazım. Azim de çalışkanlık da kararlılık da bizde var. Çünkü biz açık ve net söyleyeyim; bütün bu azmimizi ve kararlılığı bu ülkeyi kuranlardan alıyoruz” dedi.

“Yakın mutfak TIR’ı yola çıkmaya hazır”

20 ilçenin tümünün çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın “10 numara kente 10 numara hizmet diyerek yola çıktık. Bunu da devam ettiriyoruz. Dayanışma ruhuyla hareket ediyoruz. Bunun için bir Yakın Kart size demiştim. 10 numara kart diye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kartlarını onuncu ayın onuncu günü bu kartlarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yakın Mutfaklarımızın planlamalarını yaptık. Her ilçemizi gezecek, Yakın Mutfak TIR’ımız hazır. Sabit mutfaklarımızla da belediye başkanlarımızın bize söylediği yere kent mutfaklarımızı kuracağız. Burada 4 çeşit yemek 50 lira olacak. Ancak bunu yaparken esnafımızla istişare halinde yapacağız. Esnafın ekmeğine zarar vermeden, belli saatler çalışacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da gıda ihtiyacını karşılayacağız.” dedi.

Erdek için ellerini taşın altına koyacaklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın “Erdek benim memleketim, burada büyüdük. Buraya gelince insan çok mutlu oluyor. Burada suyun kirliliğini ortadan kaldıracak, altyapı sorunlarına çözüm önerilerimiz hazır. Biz hep birlikte yaz aylarında yaşadığınız sorunları önümüzdeki yaz yaşamamanız için bir olduk, beraber olduk ve Burhan Başkan’la birlikte bu işleri beraber çözeceğiz. Büyükşehir’in imkânlarını seferber edeceğiz. Böyle büyükşehir küçük şehir yok. 20 ilçemiz için geçerli. Bu güzel memleketi daha da güzelleştirmek için de el birliğiyle çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Çok faydalı ve verimli bir program oldu”

Taleplerini doğrudan Başkan Ahmet Akın’a ilettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Esin Durak “Ben önce Ahmet Başkana hayırlı bir beş sene diliyorum. İkinci olarak da ilçemizi ziyaret edip geldiği, dertlerimizi dinlediği için de teşekkür ediyorum ona. Umarım Erdek’in bütün sorunlarına en kısa zamanda çözüm bulunur diye bekliyoruz. Güzel, iyi, güçlü bir beş sene olacağına da inanıyorum.” dedi.

Erdekli İsmail Dalgıç “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri beğeniyorum, destekliyorum. Kendim Milliyetçi Hareket Partiliyim. Ahmet Akın Başkanımız ve Erdek Belediye Başkanımız Burhan Karışık’ın hizmetlerini destekliyorum. Teşekkür ederim, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Halk Günü Buluşmalarını çok güzel bulduğunu belirten Yeşim Gürbüz “Öncelikle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz beldemize. Programı gerçekten çok faydalı buluyorum. Bugünü de çok faydalı ve verimli buldum” ifadelerini kullandı.