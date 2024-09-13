Çanakkale’de İl Özel İdaresi’nin kaçak yapı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadele etkin bir şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyünde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapıldı. Mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edileceği bildirildi.