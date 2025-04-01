Büyükçekmece Belediyesi’nde gerçekleşen bayramlaşma töreninin ardından ilçenin mahallelerini sokak sokak gezen Başkan Akgün, vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, kıraathaneler ve işyerlerini de ziyaret etti.

24 mahalle sokak sokak gezildi

Ramazan ayının tüm güzelliklerinin yaşandığı Büyükçekmece’de Ramazan Bayramı’nın birinci gününde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi avlusunda çok sayıda Büyükçekmecelinin katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Akgün, Ramazan Bayramı’nın barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Belediyedeki bayramlaşma törenin ardından ilçenin 24 mahallesini Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe halkıyla bayramlaştı. Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte ilçeyi sokak sokak gezen Başkan Akgün, bayramını kutlayan çocuklara da bayram harçlığı, çikolata ve oyuncak dağıttı.

Hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Gittiği mahallelerde esnafı da ziyaret eden Başkan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda teknik ekiplerine talimat verdi. Gittikleri mahallelerde vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük oldu. Akgün aynı gün hasta ve yaşlıları da evlerinde ziyaret ederek, ellerini öpüp bayramlarını kutladı.