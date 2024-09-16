Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek Sakarya’nın spor geleceği için önemli bir temasta bulundu. Alemdar yaptığı paylaşımda, “Sakarya’nın başarılı sporcular yetiştiren o kimliğe tamamen bürünmesi için çalışacağız. İlçelerimize modern spor tesisleri kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Tesisleşmenin önemini biliyoruz. İnşallah bu şehir mazisinde olduğu gibi nice başarılı ismi ülke sporuna kazandıracak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Şehre kazandırılması hedeflenen spor yatırımları ve bakanlığın Sakarya’da gerçekleştirdiği çalışmaların masaya yatırıldığı buluşmada Başkan Alemdar, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi için adımları kararlılıkla atacaklarını kaydetti. Ziyaretin başlıca konusu ise Sakarya’nın spor yatırımları olurken Başkan Alemdar, Bakan Osman Aşkın Bak’a yakın gelecekte planlanan spor yatırımlarının sunumunu yaptı ve yeni projeler için destek talebinde bulundu.

16 ilçenin tamamında gençleri sporla buluşturmayı, sporu yaygınlaştırmayı ve Sakarya’nın spor kimliğini çok daha güçlü hale getirmeyi arzu ettiklerini belirten Alemdar, Bakan Osman Aşkın Bak’a yakın ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür etti. Alemdar, “Sakarya’mızın başarılı sporcular yetiştiren kimliğine tam anlamıyla bürünmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Başarının temelinde ise tesisleşmenin büyük önem kazandığını biliyoruz. Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettik. Şehrimizde hayata geçirmek istediğimiz yatırımları masaya yatırarak istişare ettik. Önceliğimiz ilçelerimize yeni modern spor tesisleri kazandırmak. 16 ilçemizde gençlerimizi sporla buluşturmak, sporu yaygınlaştırarak şehrin spor kimliğini güçlendirmek istiyoruz. Bu şehir nice başarılı ismi Türkiye’ye kazandıracak, inanıyoruz ki Türk sporunun en önemli isimleri yine bu şehirden çıkacak” ifadelerine yer verdi.