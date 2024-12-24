Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Ahmet Aras, Dünya Kenti Muğla vizyonu çerçevesinde Berlin, Paris ve Londra gibi önemli Avrupa başkentlerinde temaslar gerçekleştirdi. Yurtdışı ziyaretleri kapsamında, uluslararası kuruluşlarla bir dizi görüşme yaparak hibe desteği sağlamak için çalışmalar yürüttü.

İngiltere, Almanya, Fransa ziyaretlerinde bölgesel göç sorunları, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik gibi küresel öneme sahip başlıklar masaya yatırıldı. Başkan Aras, bu çerçevede çeşitli uluslararası kuruluş ve temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirerek, Muğla için olası hibe desteklerini değerlendirdi.

Başkan Aras, yaptığı açıklamada, bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, “Küresel sorunlara yerel çözümler üretmek ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak çalışmalarda bulunmak bizim için büyük bir öncelik. Muğla’yı dünya kenti vizyonu doğrultusunda kalkındırmak için temaslarda bulunuyoruz.2025 Haziran ayına kadar 37 Milyon TL hibe almayı ve üzerine 63 Milyon TL daha hibe için gerekli anlaşmaları planladık.” dedi.

Başkan Aras: “Uluslararası Temaslarımız Sonuç Vermeye Başladı”

Başkan Aras, yürütülen projelerle yapılan çalışmalardan sonuç almaya başladıklarını belirtip Avrupa Birliği’nden kültürel etkinlikler için 343 bin TL hibe aldıklarını söyledi. Avrupa Birliği, Japonya Büyükelçiliği gibi prestijli kurumların desteklediği projelerle toplam 100 milyon TL hibe alınmasının hedeflendiğini vurgulayan Başkan Aras, bu projelerin kültürel etkinliklerin desteklenmesi, iklim krizine yönelik çözüm önerileri, dezavantajlı bireyler için destek paketleri içerdiğini kaydetti.

Aralık Ayında Hibe Başvurularında Öne Çıkan Projeler

Avrupa Birliği’nden 343 Bin TL’lik Kültürel Etkinlik Hibesi Alındı

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ EuropeanSolidarityCorps programı kapsamında hazırlanan “Haydi Tiyatroya” projesi, 343 bin TL hibe desteğiyle kabul edildi. Sanatsal farkındalığı artırmayı hedefleyen proje, kültürel etkileşimlerin güçlenmesine katkı sunacak.

Dezavantajlı Bireyler İçin Hijyen Desteği Projesi

Japonya Büyükelçiliği’nin Yerel Projelerde Hibe Programı çerçevesinde “Dezavantajlı Bireylere Mobil Araç Banyo ve Hijyen Desteği” projesi için başvuru yapıldı. Proje, dezavantajlı bireylerin temel hijyen ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Kabul edilmesi durumunda projeye 5 milyon TL hibe sağlanacak.

İklim Değişikliği İçin 56 Milyon TL’lik Hibe Başvurusu

Avrupa Birliği Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı (EU-TR CCGP) kapsamında iki önemli proje için toplam 56 milyon TL hibe başvurusu yapıldı.Birinci proje, GHG Institute (İtalya) ortaklığıyla “Budama Atıklarının Geri Dönüşüm Yoluyla Yerel İklim Eyleminin Güçlendirilmesi” başlığı altında yerel sürdürülebilirlik çözümleri sunmayı hedefliyor. İkinci proje ise, ‘’Menteşe’de Naturel Enerji ve Fonksiyonel Ekolojik Sistem Parkları” geliştirmeyi hedefliyor.

Kıyı Ege’de İklim Değişikliği Risk Analizi

Avrupa Birliği’nin Climaax İklim Değişikliği Çağrısı kapsamında, “Kıyı Ege Bölgesi Kırılganlık/Hassasiyet Endeksi ve Deniz Seviyesi Yükselmesi Risk Değerlendirme Projesi” için başvuru yapıldı. Proje kıyı bölgelerindeki iklim değişikliği etkilerini analiz ederek çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu proje için 5 Milyon TL (138.000 Euro) hibe başvurusu gerçekleştirildi.

GEKA Teknik Destek Başvurusu Kapsamında Hibe Alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin “Uygulamalı E-Ticaret Eğitimi Projesi,” Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında 250 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında bölgede Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan S. S. Muğla Tarım Güçbirliğiİşletme Kooperatifi ortaklarının internette satış yapmasının sağlanması, nitelikli insan kaynağının artırılması, daha fazla kooperatifin dijitalleşerek e-ticarete başlaması ve bu yolla kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda proje ile dezavantajlı bireylerin ve kadınların uygulayıcı olarak istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Teknik destek kapsamında, S.S. Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortakları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinden 20 kişiye Uygulamalı E-Ticaret Eğitimi verilmesi planlanıyor.

33 Milyon 407 Bin TL Daha Hibe Başvurusu Planlanıyor

Gerçekleştirilen Uluslararası Bağlantılar temelinde Haziran ayına kadar Avrupa Birliği Projeleri, Büyükelçilik Hibe Programları, Horizon 2020 Çok Uluslu Projeler ve Erasmus projeleri kapsamında en az 33 Milyon 407 Bin TL daha hibe başvurusu yapılması planlanıyor.