Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer Bakım Merkezi sakinleri ile bir araya geldi. Oldukça sıcak ve samimi anların yaşandığı buluşmada, Alzheimer hastaları ile birlikte pasta kesen Başkan Aydın, tüm Alzheimer hastalarının Dünya Alzheimer Günü’nü kutladı.

Osmangazi Belediyesi, çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan Alzheimer’a karşı farkındalık oluşturmak ve Alzheimer hastalarının sosyal yasama katılmalarını sağlamak adına ‘21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde bir takım etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, kapsamında Şadırvanlı Han Bursa Kadim Musiki Derneği üyeleri, Alzheimer Bakım Merkezi’ndeki üyeler için konser verdi. BAREM bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler ile huzur evi sakinleri de bu özel günde Alzheimer hastalarını yalnız bırakmadı. Şadırvanlı Han Bursa Kadim Musiki Derneği üyelerinin seslendirdiği şarkılara, Alzheimer hastalarının ve diğer konukların da eşlik etmesi ile oldukça keyifli anlar yaşandı.

Başkan Aydın, Alzheimer hastalarını yalnız bırakmadı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer Bakım Merkezi sakinlerini yalnız bırakmadı. Başkan Aydın, Değirmen Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte Alzheimer hastaları ile bir araya geldi. Buluşmada oldukça sıcak ve samimi anlar yaşandı. Alzheimer hastaları ile yakından ilgilenen ve bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Aydın, etkinlik sonunda Alzheimer hastaları ile birlikte pasta kesen keserek tüm Alzheimer hastalarının 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nü kutladı

“Büyüklerimizin, yaşlılarımızın ve hastalarımızın her zaman yanındayız”

Osmangazi Belediyesi olarak Alzheimer hastalarının yanında olduklarını ifade eden Başkan Aydın, “Bugün, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nü kutlamak için buradayız. Bu hastalık, çağın hastalığı. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın, büyüklerimizin ve hastalarımızın yanındayız. Onların daha iyi olması için çalışıyoruz. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu hastalığın önlenmesinde beslenme ve spor çok önemli. Ben gençlerimize masa tenisi oynamalarını tavsiye ediyorum. Bu spor, Alzheimer hastalığını önlemede en iyi branş. Bu birçok araştırmada ortaya çıktı. Gençken sağlığımıza iyi bakalım ki hastalanmayalım” dedi.