Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozbey, İnegöl’deki ana caddelerdeki düzensizlik ve otopark sorununa değindi.

Bozbey, İnegöl’deki ana caddelerdeki düzenleme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Otoparklarla ilgili daha önce almış olduğumuz bir karar var, ücretsiz hale getirmiştik. Fakat esnaftan ve vatandaştan aldığımız geri bildirimlerle tekrar yeni bir düzenlemeye tabi tuttuk. Yakın bir süre içerisinde bazı noktalarda onlarında çözüme kavuşacağını sizlerde göreceksiniz." ifadelerini kullandı.