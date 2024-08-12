Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cebeci Mahallesi’nde inşaatı süren Ana Kucağı’nı ziyaret etti. Çalışan annelerden yoğun talep olduğunu belirten Başkan Dursun, ilçenin ikinci ana kucağı olan Merve Karakaş Ana Kucağı’nın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Sultangazililerin beğenisini toplayan, çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan Ana Kucağının ikincisi, Cebeci Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, inşaatı hızla devam eden Merve Karakaş Ana Kucağı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 10 sınıftan oluşacak Ana Kucağı’nın kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi.

“Komşularımıza hayırlı olsun”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gelen yoğun talebe yanıt vermek için Cebeci Mahallemizde ana kucağımızın ikinci şubesini açmak için hazırlıklarımız sürüyor. Çalışan anneler için çocuklarını bırakabilecekleri Ana Kucağı kreşlerimiz 42-68 ay arası çocukların ihtiyaçlarına, eğitim seviyelerine ve ailelerin beklentilerine göre tasarladık. Bugün burada kreşimizin yapımında büyük katkısı olan hayırsever işadamı Cafer Karakaş ile beraber yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Merve Karakaş Ana Kucağımızda artık sona doğru geldik. İnşallah eğitim öğretim döneminde ana kucağımızı açmış olacağız. Şimdiden komşularımıza hayırlı olsun” diye konuştu.