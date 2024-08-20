Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tecdelilerle bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde her gün binlerce aracın geçtiği yolda kaldırım çalışmaları, bisiklet yolu, aydınlatma ve yeşil alan çalışmalarında sona gelindi.

Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yapımı devam eden 21 bin 500m2 kaldırım, 2 bin 600 metre bisiklet yolu, 43 bin 750m2 asfalt yol ve 136 adet aydınlatma direği çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek maksadıyla ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tecde Mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Yapılan işler hakkında ilgililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çalışmaların mahalle sakinlerine ve Malatyalılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini gidermeye gayret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir Malatya için çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi bir yandan değişim-dönüşüm çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan da yıpranmış, bozulmuş ve eskimiş olan altyapı ve üstyapıların daha sağlıklı bir hale getirilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde gerçekleştirilen 21 bin 500m2 kaldırım, 2 bin 600 metre bisiklet yolu, 43 bin 750m2 asfalt yol ve 136 adet aydınlatma direği çalışmalar mahalle sakinleri tarafından beğeni topladı. Tecde Mahalle sakinleri ve Tecde esnafı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti.