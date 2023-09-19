Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kısa bir süre önce görevlerine başlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Mustafa Sözün’ü ziyaret ederek, başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atamaları gerçekleşen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Mustafa Sözün’e Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önce Nilüfer İlçe Kaymakamı Mustafa Sözün’ü makamında ziyaret eden Başkan Erdem, ilçe ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer İlçe Kaymakamı Sözün ise, Nilüfer’in gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti. Ziyaretin sonunda Başkan Erdem, Sözün’e lavanta çiçeğinden elde edilen ürünleri kapsayan set ve gümüş broş hediye etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem daha sonra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Kendisini, belediye yönetimini ve Nilüfer’i tanıtan Başkan Erdem, Vali Demirtaş’a günün anısına lavanta seti ve gümüş broş hediye etti. Vali Demirtaş ise, ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.