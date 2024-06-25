Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat, Bursa Büyükşehir meclisindeki toplantıda kadınlar plajı konusuna açıklık getirdi.

Mecliste söz alan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat, kaldırılan kadınlar plajı konusunda konuştu. Karabat, "Bizler legal işlere asla karşı değiliz. Şu anda kıyı şeritlerimiz büyükşehir meclisindedir. Pavyonlara verilen ruhsat yerine kadınlar plajına ruhsat alsaydınız. Biz oralarda olacak illegal işlere karşıyız. O yüzden biz de halkımızın isteklerini yerine getirdik" şeklinde konuştu.