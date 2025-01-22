"Biz Bize Gençlik Buluşmaları"nın bir sonraki durağı Kartepe Anadolu Lisesi oldu. Başkan Mustafa Kocaman, öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere sporu hayatlarının bir parçası yapmaları gerektiğini söyleyen Başkan Kocaman, "Ne yazık ki gençlerimiz spordan uzaklaşıyor. Ben de gençliğimde sporla iç içeydim ve halen spor yapmaya devam ediyorum. Sağlıklı bir yaşam için sporu asla ihmal etmeyin" dedi.

Kartepe’nin yeni vizyonu

2009 yılında ilçe statüsü kazanan Kartepe’nin, yapılan yatırımlarla büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirten Kocaman, "Gençlerimiz sosyal aktiviteler için İzmit’e gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi ise Kartepe Kent Meydanı’nda yeni sosyal alanlar ve Kent Kütüphanemiz var. Gençlerimizin kendi ilçelerinde sosyalleşebileceği alanlar hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Hayat mücadeledir

Gençlere yönelik tavsiyelerde bulunan Başkan Kocaman, "Hayat sadece sosyal medyadan ibaret değil. Kendinizi her alanda geliştirmelisiniz. Hedeflerinizi belirleyin ve bu doğrultuda çalışın. Genç Akademi, Kütüphane ve Sanat Merkezi gibi projeler, sizlerden aldığımız geri bildirimlerle ortaya çıktı" diye konuştu.

Kartepe’de büyük yatırımlar devam ediyor

Kartepe’de devam eden projelere de değinen Kocaman, "İlçemize yeni bir devlet hastanesi kazandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kocaeli’nin en büyük camisinin yapımı sürüyor. Kuzuyayla’da teleferik hizmete başladı. Kocaeli Adliyesi Kartepe’ye taşınacak. İlçemizde hayata geçirilen bu projelerle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.