Yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi. Asgari ücretin belirlenmesi için gereken sürenin bitmesine az bir süre kalırken, önemli bir görüşme gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.

ATALAY: UZLAŞIRSAK MASAYA OTURURUZ

Atalay da açıklamasında "Külliye'ye gideceğiz, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla yaptığı görüşme sona erdi.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, saat 19.30'da asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.