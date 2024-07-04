Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, göreve gelmesinin hemen ardından başlattığı yabani otların temizlenmesi, larva, vektör, uçkun ve haşere mücadelesi ile özel alanlardaki otların kesilmesi talepleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Yapılan çalışmaların eş zamanlı olarak ilerlediğini ancak özellikle ot temizliğinde gelen taleplerin öze alanlara yöneldiğini belirten Başkan Volkan Nallar, “Çalışmalarımızı detaylıca planlayıp imkanlarımız doğrultusunda şehrimizin dört bir yanına yaydık. Ancak biz çalıştıkça gelen talepler özel alanlara yönelmeye başladı. Ben buradan tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Sevgili Süleymanpaşalı hemşehrilerim. Özellikle yerleşim yerleri içinde bulunan özel ya da tüzel kişilerin sahipleri olduğu boş durumdaki tarla, arsa ve parsellerde ot temizliğini yapma sorumluluğu o yerin sahiplerine aittir. Biz belediye olarak bu yerlere girip çalışma yapamıyoruz. Yer sahipleri de bu alanları bakımsız bıraktığında maalesef yangın tehlikesi ve kontrolsüz haşere üremesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuyu hep birlikte çözmemiz gerekiyor” dedi.

Konuyla ilgili vatandaşların hem yangın çıkması hem haşere üremesi hem de yönetmeliklerden dolayı ceza kesilmesiyle mağdur olmaması için hassasiyet göstermesini isteyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Aynı zamanda bu konu Belediyemiz Emir ve Yasaklar yönetmeliği Madde 27’de açık bir şekilde belirtilmiş. Yönetmelikte ‘Yerleşim yeri içerisinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazilerde yangın tehlikesine ve haşerat üremesine karşı arazi sahibi tarafından ot ve çalı temizliği yapılması zorunludur.’ diyor. Siz değerli vatandaşlarımdan rica ediyorum. Şehir içindeki boş arsa, tarla ya da arazinizin bakımını yapın. Biz de şehrin dört bir yanında size daha iyi hizmet vermek için çalışalım. Herkes üstüne düşeni yapsın. Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.