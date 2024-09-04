Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, eylül meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Dilovası’nın sınırlarını dahi bilmeyenler muhalefet yapmaya kalkmasınlar. Varsa plan ve projeleriniz birlikte değerlendirelim. Dilovası için gelin, muhalefeti ve iktidarı ile birlikte çalışalım.

Dilovası Belediyesi’nin 2024 yılı dönemi eylül ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşimi, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçeye yönelik projeler, yapılması planlanan yatırımlar ve belediyenin öncelikli çalışma konuları ele alındı. Meclis üyeleri, çeşitli gündem maddelerini değerlendirerek önemli kararlar aldı.

"Dilovası’nın sınırlarını dahi bilmeyenler muhalefet yapmaya kalkmasınlar"

Toplantıda konuşan Başkan Ömeroğlu, "İlçemiz dışında yaşanan olayları dahi bize mal etmeye çalışanlardan ricamız, öncelikle konu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Dilovası’nın sınırlarını dahi bilmeyenler muhalefet yapmaya kalkmasınlar. Varsa plan ve projeleriniz birlikte değerlendirelim. Dilovası için gelin, muhalefeti ve iktidarı ile birlikte çalışalım. Halkı yanlış bilgilerle yanıltmayalım" dedi.

Başkan Ömeroğlu, halkın kullanımına sunulacak sosyal tesislerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Ömeroğlu, "Belediye olarak işleteceğimiz tesislerde, hedefimiz halkımızın en iyi şekilde faydalanabileceği hizmetleri sunmaktır" diye konuştu.

Toplantının sonunda gündemdeki maddeler oy birliğiyle karara bağlanarak bir sonraki meclis toplantısının tarihi belirlendi.