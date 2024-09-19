Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’den çiftçilere dev destek geldi. Başkan Çerkez, Ordu ve Giresun’dan 10 ton fındık, Sivas Akıncılar’dan 25 ton kavun ve Eskişehir Alpu’dan 25 ton domatesi direkt üreticiden alarak halkın sofrasına taşıdı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan tam not alan Çekmeköy Belediyesi Başkanı Orhan Çerkez, yaptığı yeni çalışma ile üreticiden aracısız şekilde temin ettiği ürünleri binlerce vatandaşın sofrasına taşıdı. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen, adına yıllardır festivaller yapılan Sivas’ın Akıncılar ilçesinden 25 ton kavun, Eskişehir Alpu’dan temin edilen 25 ton domates, Çekmeköy’de yaşayan binlerce hanede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. ’Toprak işleyenin, su kullananın’ sözünün önemine dikkat çeken Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Tamamını sponsorlarımız kanalıyla çiftçiden alıp, ilçemizde yaşayan komşularımıza dağıttık. Ayrıca 10 ton fındığı da öğrencilerimizin beslenme çantalarına koyacağız” diye konuştu.

10 ton fındık beslenme çantalarında

Belediyenin görevinin sadece çöp toplamak, yol yapmak olmadığına dikkat çeken Başkan Çerkez, “Seçim vaatlerimiz arasında vardı. Çekmeköy’ün nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Ordu ve Giresun’lu komşularımızın memleketlerinde ürettiği 10 ton fındığın da alımını yaparak ilçede eğitim gören bütün öğrencilerimizin beslenme çantalarına koyacağız. Bunun için paketlemeler yapılıyor. En kısa zamanda Neşeli Fındık adını koyduğumuz 40’ar gramlık fındıklarımız evlatlarımızın çantalarında yerini alacak. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve tarım giderlerinin fazla olması sebebiyle çiftçilerin ürün yetiştirememesi, ektikleri ürünleri toplama aşamasındaki maliyetler ve aracıların vicdana sığmayan fiyat politikalarına hemen herkes tepki gösteriyor. Ancak kimse bir şey yapmıyor. Görüyoruz çiftçiler mağdur. Kazananlar belli. Sadece CHP’li belediyeler değil, tüm ilçe ve belde belediyelerinin bu konuda güç birliği oluşturup, köylünün tarlasından ürünleri vatandaşlara direk ulaştırabilir. Yaptığımız alımlar sembolik anlamda küçük olabilir. Ancak örnek olması açısından değerlidir. Yaptığımız alımlardan dolayı çiftçilerimiz oldukça memnun” ifadelerini kullandı.

"Evlerde tencereler kaynamalı"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Ülkemizin ekonomisi malum. Bizler yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyup ‘evlerde tencereler kaynamalı’ diyerek yola çıktık. Hem üreticimize hem de ilçemizdeki ihtiyaç sahibin vatandaşlarımıza bu projemizle ulaştık. Aracı yok, komisyon yok. Kazanan çiftçimiz ve halkımız oldu. Biz imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin de dediği gibi bu iş dayanışma ile olur. İlçe belediyelerimizden kamu kurumlarımızdan bu tür aksiyonlar bekliyoruz. Bu ülke hepimizin başka Türkiye yok. Çiftçimizde üreticimizde tüketen vatandaşlarımızda mutlu olmalı. Halkın belediyesiyiz, halkla el ele omuz omuza güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

"Diğer belediye başkanlarından da bu tür destekleri bekliyoruz"

Eskişehir Alpu’da domates tarlasında çalışan Serkan Mutlu, “Orhan Başkana desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer belediye başkanlarından da bu tür destekleri bekliyoruz” dedi. Bir diğer çiftçi Sebati Öksüz ise, “Ürünlerimizi satamadığımız için pazar sıkıntısı çekiyorduk. Bir aracı vasıtası ile Orhan Başkanımız ile görüştük yardım istedik. Orhan Başkanımız da desteklerini bizden esirgemeyip domatesleri ihtiyacı olan halka dağıtacağını belirtti. Bütün belediyelerinde bu konuda çiftçiye üreticiye destek olmasını bekliyoruz. Çünkü çok önemli, ülkenin kalkınması ve ekonomisi için üreticinin her zaman ayakta kalması gerekiyor" diye konuştu.