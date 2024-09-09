Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 101. yılı vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, CHP’nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923’te kurulduğunu hatırlatarak, partinin Cumhuriyet’in temellerini atan ve Türkiye’nin modernleşme sürecinde kritik bir rol oynayan öncü bir siyasi güç olduğunu vurguladı.

“CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNİ KORUMAK İÇİN VARIZ”

Şahin, açıklamasında CHP’nin kuruluş amacına dikkat çekti: “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin ve Cumhuriyet dönemi siyasetinin ilk partisidir. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak Cumhuriyet’in değerlerini savunmak için var olmuştur. Partimiz, Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması adına geçmişte nasıl lokomotif olduysa, bugün de aynı sorumluluğu taşımaktadır.”

“TOPLUMSAL ADALET VE DEMOKRASİ PARTİMİZİN TEMELİDİR”

Partinin toplumsal adalet, eşitlik ve demokrasi gibi değerlere bağlılığını bir kez daha vurgulayan Şahin, CHP’nin ulusal birliğin sağlanmasında kilit bir rol oynadığını belirtti. Şahin, “Cumhuriyet Halk Partisi, halkımızın hizmetindedir ve 101 yıllık geçmişinde olduğu gibi bugün de halk için çalışmaya devam edecektir” dedi.

“ATATÜRK’ÜN İLKELERİ BİZİM YOLUMUZDUR”

Açıklamasında CHP’nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını dile getiren Şahin, “Partimiz, laiklik, sosyal adalet ve millet egemenliği gibi temel değerlere sadakatle bağlıdır. Bu değerler bizim vazgeçilmez görevimizdir” şeklinde konuştu. CHP’nin bu kararlı duruşuyla Türkiye’nin demokratikleşme sürecine en büyük katkıyı sağladığını ifade etti.

“CHP, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN HEP VAR OLACAK”

Son olarak, CHP’nin Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Partimizin varlığı ve dik duruşu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine bağlılığı sayesinde bugünlere gelmiştir. Özgür ve tam bağımsız bir Türkiye ile güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi her daim var olacaktır. Kuruluşumuzun 101. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, var olsun Türkiye Cumhuriyeti!”

Kaynak: BÜLTEN