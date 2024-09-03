Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Zabıta Teşkilatı’nın Kuruluşunun 198’inci yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya gelerek pasta kesti ve Zabıta Haftası’nı kutladı

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında, Başkan Yardımcıları Mehmet Derdiman, Baha Torun ve Serdar Karakaş ile Özel Kalem Müdürü Ahmet Deniz’in de katılımıyla, Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Şehirli, Zabıta Müdürü Müjdat Keskin ve zabıta personeliyle tek tek selamlaşarak, Zabıta Haftası’nı kutladı. Zabıtaların, halkın her kesimine hitap eden önemli bir birim olduğunu vurgulayan Başkan Şehirli, şunları söyledi: "İlçemizdeki insanların daha huzurlu, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla özveriyle çalışan ekiplerimizin çabaları, hepimiz için büyük bir anlam taşımaktadır. Bugün, belki de halkımızla en fazla iç içe olan, onların günlük yaşamına doğrudan dokunan birimimizle bir aradayız. Zabıta ekiplerimiz, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir köprü oluşturarak, halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzurunu koruma noktasında önemli bir görev üstleniyor. Mesai kavramı gözetmeksizin, gece gündüz demeden, büyük bir sorumluluk ve özveriyle çalışan tüm zabıta personelimizin bu gayretlerini yürekten takdir ediyoruz. Zabıta Haftası vesilesiyle, bu zorlu ama bir o kadar da kutsal görevi üstlenen tüm arkadaşlarımızın haftasını kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Sizlerin emekleri sayesinde ilçemiz daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha mutlu bir yer haline geliyor" dedi.

Zabıta Müdürü Müjdat Keskin de yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye içtenlikle teşekkür ederek, zabıta ekiplerinin görevlerini başarıyla yerine getirmelerinde sağlanan destek ve işbirliği için minnettarlığını dile getirdi. Keskin, Başkan Şehirli’nin her zaman zabıta personelinin yanında olduğunu ve bu destek sayesinde ilçedeki huzur ve güvenliğin daha da pekiştiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, pasta kesildi ve Başkan Şehirli, zabıta ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.