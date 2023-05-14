İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ailesi ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte oyunu Yunus Emre Meslek Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. Taban, “Ufak tefek bizlere ulaşan bazı sandıklarda tek kağıt veriliyor şeklinde ifadeler var. Bunlarla ilgili de gerekli arkadaşlarımız uyarıları yapıyorlar” dedi.

Oy kullanımının ardından bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün 14 Mayıs Pazar. Yunus Emre Meslek Teknik Anadolu Lisesinde ailemle beraber oyumu kullandım. AK Parti İlçe Başkanımız ve teşkilatımızla bugün burada beraberiz. Tabi bildiğiniz gibi Türkiye’nin 100. Yılı başlıyor bugün itibariyle ve bütün milletimiz sandıkta iradesini gösteriyor. İnegöl’de toplam 622 sandıkta 290 bin seçmen bir bir sandığa gidiyor. Sabah saatlerinde ben, İlçe Başkanımızla okulları dolaşmaya çalıştı. 10-15 civarında okulu gezdik. Gördüğüm kadarıyla sabah saatleri itibariyle saat 08.00 itibariyle vatandaşlarımız oyunu kullanmaya başladı. Bu katılım açısından gerçekten güzel. Vatandaşımızın nihayeti itibariyle iradesini temsil edilebilmesi açısından sandıkta oy kullanmaları bizler için kıymetli. Çıkacak sonuca şimdiden saygılıyız. Herkesin de saygı göstermesini bekliyoruz. Tabi teşkilat üyelerimiz sandıkların başında. Bu süreç içerisinde de inşallah sağlıkla, huzurla, güzellikle bu seçimi bitirmiş oluruz. Ufak tefek bizlere ulaşan bazı sandıklarda tek kağıt veriliyor şeklinde ifadeler var. Bunlarla ilgili de gerekli arkadaşlarımız uyarıları yapıyorlar. Burada tabi ki nihayeti itibariyle seçimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına herkesin son derece dikkatlice vazifesini yapması gerekiyor. Ancak tabi tüm yapılan çalışmalarda bir taraftan takip ediliyor. İnşallah başta İnegöl’ümüz için, Bursa’mız ve ülkemiz için ben bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.