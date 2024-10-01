Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliklerinde bu yıl da gelenek sürdürüldü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangın, deprem, sel ve kaza gibi afetlere ayrım yapmadan büyük bir özveriyle hizmet veren itfaiye personeliyle bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından, güncel konular üzerine yapılan istişarelerin ardından, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis ile parti üyeleri, Yeniceköy'deki Fatma Göztepe Huzurevi'ni ziyaret etti.

''HER ZAMAN BİR VER BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İnegöl İtfaiye noktasını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Senede takvimlere bağlı gibi gözükse de her zaman birlikteyiz. İtfaiye teşkilatları her ne kadar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kurum olsa da biz kendi kurumumuz, kendi çalışanımız ve personelimiz gibi konuya bakıyoruz. Ben her zaman söylüyorum bize düşen, katkı ve destek anlamında, makine, ekip, ekipman gibi elimizde fayda sunabilecek ne varsa sizlerin kullanımı için bunlar hazır. Her zaman bir ver beraber olmaya, yaşanan olumsuz durumları birlikte aşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm itfaiye teşkilatımızın haftasını kutluyorum." dedi.

‘’EN ÖNEMLİ GÖREV BÜYÜKLERİMİZİN YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK’’

İtfaiye ziyareti sonrası Huzurevine ziyaret gerçekleştiren Başkan Alper Taban, en önemli görev büyüklerimizin yanlarında olduğunu hissettirmek dedi. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’Çok değerli Milletvekilimiz, ilçe başkanımız, parti teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte sizleri ziyarete geldik. Belirli günlerde etkinlikler yapılıyor. Bu önemli gün vesileleri ile sizleri sadece bu günlerde hatırlamak değil, ziyaretler gerçekleştirmiş oluyoruz. Kıymetli kurum müdürümüz nezdinde tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada devletimizin hizmetlerini en güzel şekilde sizlere aktarıyorlar. Bizler de sizleri sıklıkla ziyaret etmeye çalışıyoruz. Daha önce de çok kez birlikte etkinlikler yapmıştık, tekrar yapacağız. Hepinizin sağlıklı ve sıhhatli olması bizim için kıymetli. Bu anlamlı gün vesilesiyle, yaşlılarımızın sadece bir gün değil, her gün hatırlanması ve değer görmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizlere düşen en önemli görev, büyüklerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artıracak adımlar atmaktır. Bu özel günün vesilesiyle, başta bizleri yetiştiren anne-babalarımız ve büyüklerimiz olmak üzere, tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’da bu önemli gün vesilesiyle büyüklerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını, devletimizin imkânlarını onlara en güzel şekilde aktarılmasının devam edileceğini ileterek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı. Konuşmalar sonrası Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yaşlı vatandaşlarla vakit geçirerek, sohbet ettiler.