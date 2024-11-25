Gastro İnegöl’de gerçekleşen buluşmada, Başkan Taban, öğretmenlerin gününü kutlayarak, eğitime verdikleri katkılar için teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi bünyesinde; İNESMEK kursları, Spor İşleri Müdürlüğü spor okulları, Gençlik Merkezi sanat kursları, Beşinci Mevsim Kreşi ve Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde görev yapan toplam 29 öğretmen bulunuyor. Bu özel günde bir araya gelen Başkan Taban, öğretmenlerin eğitimdeki önemine vurgu yaptı.

İnegöl Belediyesi öğretmenlerinin gününü kutlayan Başkan Taban, kurumun eğitim alanındaki misyonunu hatırlattı. İnegöl Belediyesi’nin sadece altyapı ve üstyapı hizmeti üreten bir kurum olmadığına değinen Başkan Taban, “Bizler doğumdan ölüme hayatın her alanında var olan; eğiten, öğreten, geliştiren, yeni nesillere sağlam temeller hazırlama gayesiyle çabalayan bir kurumuz. Asli vazifemiz şehirler imar etmek olsa da biz gelecek nesilleri de imar etmeyi kendimize şiar edindik. Bunu da siz kıymetli öğretmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Nesilleri sizlerin ışığınızla geleceğe hazırlıyoruz. Her biriniz farklı alanlarda bu özel mesleği ifa ediyorsunuz. Ben bu vesileyle öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

Kurum öğretmenlerine günün anısına hediye takdimi de gerçekleştirildi.