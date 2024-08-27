İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, bu çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirttiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, kentin farklı noktalarında devam eden Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Obuz’a bu incelemelerde Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu eşlik etti.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK

Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, İzmit genelinde yürütülen yol yenileme hizmetlerinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Yardımcısı Obuz, saha incelemesi sırasında çalışanlara kolaylıklar dileyerek, İzmit’in her köşesinde yapılan hizmetlerin takipçisi olacaklarını söyledi.