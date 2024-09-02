Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte, sil baştan yenilenerek hizmete açılan Gökdere Kapalı Pazar Yeri esnafıyla kahvaltı sofrasında buluştu. Programa, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Gökdere Kapalı Pazar Alanı’nın yenilenen haliyle esnafla ve bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Yılmaz, semt pazarlarının bölge sakinlerinin temel ihtiyaç maddelerine doğrudan ve en uygun fiyatla ulaşabildiği yerler olduğunu hatırlatarak, “Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışverişlerini yapmalarını sağlamak, esnafımızın da daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için ilçemize kapalı pazar alanları kazandırıyoruz. Bu minvalde, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelen Gökdere Pazarı’nı yenileyerek modern, güvenli ve fonksiyonel bir çarşıya dönüştürdük,” dedi.

18 bin 160 metrekarelik alanda gerçekleştirilen proje ile sadece pazar alanının değil, bölgeye yeni bir park ve yeşil alan da kazandırıldığını belirten Yılmaz, “Hemşehrilerimizin taleplerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile hem bölge sakinlerinin hem de pazarcı esnafımızın yüzü güldü. Pazartesi günleri giyim, cuma günleri ise sebze ve meyve pazarı olarak hizmet veren Gökdere Pazar Alanı, Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız için önemli bir yatırım oldu,” şeklinde konuştu.