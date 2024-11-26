Bilecik’in Bayırköy beldesinde belediye tarafından ‘Baba Destek Programı’nın 3’üncü oturumu gerçekleştirildi.

Anne Çocuk Eğitim Vakıfı (AÇEV) ve Bayırköy Belediyesi koordinasyonunda ‘Baba Destek Programının’ 3 oturumu düzenlendi. Programın 3’ncü oturumunda uzman eğitimciler eşliğinde babaların çocuklarını destekleyici demokratik tutumlar geliştirmesini sağlaması ve çocukların gelişimin en üst seviyede gerçekleşmesini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Ayrıca düzenlenen eğitimlerin önümüzdeki haftalarda, annelerin katılımıyla devam edeceği söylendi.