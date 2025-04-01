Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3.619 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, bayram tatilinin 3. günü olan 31 Mart 2025 Pazartesi günü 663 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.120 kişinin ise yaralandığını vurguladı. Ayrıca, Bayram tatilinin ilk üç gününde toplam 27 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3.619 kişinin yaralandığını söyledi.

Trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekerek, "Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 günü boyunca, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdüreceğini belirten Yerlikaya , 31 Mart günü yapılan denetimlerde 528.654 aracın kontrol edildiğini, 27.387 araca hız ve radar işlemi uygulandığını, 29.616 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.