Bayram sürecine uzun tatil günlerinin eklenmesiyle, besleme konusunda aşırıya kaçınılabileceğini dile getiren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, sağlık sorunları yaşanmaması açısından dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bayramda kurban etlerinin bol miktarda yer aldığı menülere, hamur tatlılarının eklenmesi ve fiziksel aktivitenin azalmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Dr. Bilgen, özellikle sıcak havaların etkisi ile bu olumsuz etkinin daha da artabileceği konusunda uyardı.

Dr. Ali Bilgen ciddi sağlık sorunları yaşanmaması için şu önerilerde bulunarak, “Kahvaltı tüm gününüzü etkileyecek önemli bir öğündür. Bu nedenle Kurban Bayramı’nda kahvaltıda hafif ve sağlıklı besinlerin tercih edilmesi oluşabilecek sindirim problemleri yaşanmamasına neden olacaktır. Kurban etlerinin yeni kesim olmasından dolayı sert olması, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açabileceği için, özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi bekleme şartlarına uygun bir zamandan sonra tüketmesi daha doğrudur. Kesim yapılan etlerin tüketimi için birkaç gün buzdolabında bekletilmesi daha sonra, haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemiyle tüketilmesi sağlıklı beslenme için daha uygundur. Et bekletilmediği takdirde kişilerde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle kızartma, yağda kavurma, tandır, yüksek ateşte mangal vb. pişirme yöntemler midede oluşabilecek rahatsızlıklara karşı risk faktörü oluşturmaktadır. Etlerin pişerken içine ayrıca yağ ilave edilmemesi, kendi yağında pişirilmesi önemlidir. Et yemeklerinin yanında sofralarda sebze ve salataların bulunması hem yemeklere zenginlik katacak, hem de aşırı et tüketimine karşı sağlıklı ve dengeli bir beslenme sunacaktır" dedi.

Kurban Bayramı’nda et tüketimi yaygın olduğu kadar, sakatat tüketiminin de arttığını söyleyen Dr. Bilgen, “Sakatatlar zor sindirilen besinler olduğu için gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlere neden olabilir. Bu besinler fazla tüketildiğinde kolesterol yükselmesine, karaciğer ve bağırsak rahatsızlıklarına ve uzun vadede ise hastalıklara neden olabilir. Kavurma ve ciğer gibi besinler özellikle bayram kahvaltılarında bu bölgede sıkça tüketiliyor. Bu gibi et ve sakatatların kolesterol içeriği yüksek olması nedeniyle sindirilmesi zordur. Bu sebeple sakatatlar sabah vakti ilk olarak değil, öğle yemeği saatlerinde miktarına dikkat ederek tüketilmelidir ”şeklinde konuştu.

Anka Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, özellikle kronik hastalıkları olanların daha fazla risk altında olduğunu belirterek, "Kontrolsüz hipertansiyonu bulunanlar, kan şekeri yüksek seyreden ve insülin kullanan diyabet hastaları, kalp damar sorunu olanlar, reflü hastaları, bağırsak ve karaciğer yağlanması olanlar ile hastalık düzeyinde kilolu olan kişiler sağlıklı bir bayram geçirmek için beslenmelerine daha fazla özen göstermeliler ”şeklinde konuştu.

Hareketsizliğin de ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını belirten Dr. Bilgen, "Kurban Bayramı’nda hareketsiz kalınmamalı. En az yarım saat yürüyüş yapmak, bayramın daha rahat geçirilmesini sağlayacaktır. Bunun yanında havalar çok sıcak bu nedenle günlük su tüketimine de dikkat etmeliyiz ve en az 2 ile 2,5 litre su tüketmeliyiz" diye konuştu.