Başkan Durgut’un talimatıyla, zabıta birimi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, ilçede görev yapan emniyet, jandarma, devlet hastanesi, itfaiye ve nöbetçi fen işleri çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

Başkan Durgut, bayramın gizli kahramanları olarak nitelendirdiği bu değerli çalışanların özverili görevlerine teşekkür ederek, tüm çalışanların bayramını kutladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Ferhat Durgut’un selamlarını ve bayram dileklerini ileterek tüm görev başındaki çalışanlarımızın bayramını kutladık. Kendilerine hayırlı bayramlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.