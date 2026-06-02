Her evde muhtemelen aynı konular konuşuluyordur; Nerede o eski bayramlar?

Fakat bu duruma bizler kendimiz getirdik. Bayramlara artık daha çok tatil gözüyle bakıyoruz. Akraba ziyaretini bir kenara bırakalım; anne-babasına gitmeyen, sadece telefon ile bayramlaşan nesiller olmaya başladık.

Bayram neydi sahi? Kırgınlıkların yumuşadığı ve ortak değerlerin yeniden hatırlandığı zamandı. Büyük kahvaltı sofralarının kurulduğu, bütün aile bireylerinin bir arada olduğu, neşe içinde geçen zaman dilimi...

Artık her şeyden uzaklaşan, mesajlarla iletişim kuran nesiller olduk. O yüzden sorun eski bayramlar değil aslında, iletişim yoksunu nesiller olmaya başladık.

‘’Ve bir daha benzemedi gelen, günler giden günlere...’’ Cam kenarında bekleyen büyüklerimizi hiç olmazsa hafta bir ziyaret edelim.