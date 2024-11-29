Bayrampaşa’da bir kişi, minibüs duraklarının bulunduğu iş yerinden aldığı uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam 18.30’da Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi minibüs duraklarının bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.S. isimli şüpheli, minibüs duraklarının yakınındaki iş yerine girerek içerideki uzun namlulu silahını aldı. Daha sonra kapının önüne çıkan şüpheli, havaya 6-7 el ateş etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. K.S. gözaltına alırken, şüphelinin iş yerinde sakladığı silaha da el konuldu. Dehşet saçan maganda polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.