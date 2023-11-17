Bebeklere yoğurt çorbası yapmak için gereken malzemeler

1 adet yumurta sarısı

2 ç.k kadar yoğurt

1 ç.k kadar pirinç

1 t.k kadar un

2 s.b ılık su

1 ç.k kadar nane

Hazırlanışı:

Öncelikle küçük bir tencerenin içine su ekleyin ve pirinçleri haşlayın. Daha sonra yoğurt, un ve yumurta sarısını bir kasede iyice çırpın. Ardından pirinç suyundan bir kaşık alın ve kıvam vermesi için yoğurtlu karışıma ekleyin. Pirinçli suyu karıştırırken öte yandan yoğurtlu karışımı ilave edin. En son naneyi ekleyerek içine 3 dakika daha karıştırın.