Ek gıdalara ne zaman başlanacağına yine bebeğin kilo alım hızına bakarak karar veriyoruz. Anne sütüyle yeterli beslenen bir bebek, 6 aya kadar sadece anne sütü alabilir. Ek gıda vermeye gerek yoktur. Ek gıdayı 6. aydan sonra mutlaka başlamak gerekir. Daha da fazla geciktirmek istemiyoruz. Her bebeğe mutlaka 6. aydan sonra aynı gıdaları aynı şekilde vereceğiz diye bir kural da yoktur. Bebeğin kilosu, iştahı, eğilimleri göz önünde bulundurularak 6. aydan sonra ek gıdalara başlamak gerekir. Eğer 4. aydan sonra kilo alım hızı azalıyorsa da zaten yavaş yavaş hazırlık yapmaya başlamak gerekir. Hazırlığın en güzel yolu, bebeğin anne ve baba ile birlikte yemek masasına oturtulmasıdır. Bebeklerini kucaklarında masaya oturturlarsa, bebeğin onları yemek sırasında izlemek çok hoşuna gider. Bu sırada ayına uygun gıdalardan küçük tadımlıklar da verilebilir.