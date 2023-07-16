Biz bu tabloya gündüz aşırı uykululuk hali adını veriyoruz. Genellikle de bir takım dopaminerjik tedavi alan bir Parkinson hastası, bu tedavi altındayken gündüzleri her fırsatta otururken, dinlenirken, zaman zaman biriyle sohbet ederken bile bir anda karşı konulamaz bir şekilde uykuya dalabiliyorlar. Bu şekilde kendini uyku atakları olarak gösterebiliyor ya da her türlü dinlenme fırsatının uykuyla geçirilmesi şeklinde ortaya çıkabiliyor. Yani uykuya eğilimde bir artış ya da karşı konulamaz uyku atakları şeklinde ortaya çıkıyor. Hastalığın oluşum mekanizmalarının, bu tablonun ortaya çıkmasında da büyük bir rolü vardır.

Bizim beynimizde uyku düzenekleriyle ilgili mekanizmalarda da, bizi uyutan ve uyandıran mekanizmalarda da bu hastalıkta bazı bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu tabloların ortaya çıkması, bu hastalarda çok kolaylaşıyor. Bizim tedavide verdiğimiz ilaçların bir kısmı da bu tabloyu çok besleyebiliyor. Özellikle dopamin agonisti olarak isimlendirdiğimiz ilaçlar, belli dozlarda veya yüksek dozlarda kullanıldığı zaman hastalarda belirgin olarak uykuya eğilim tablosu ya da karşı konulamaz uyku atakları oluşturabiliyor. Bunun potansiyel tehlikeleri vardır. Örneğin, böyle bir hasta bir takım riskler altına girebilir. Araç kullanıyorsa kaza yapabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar vardır. Tedavisi mümkündür. Bu ilaçların azaltılması, kesilmesi ya da bir takım uyanıklık seviyesini artıran ilaçların eklenmesiyle bu tablo kısmen de olsa düzeltilebilmektedir.