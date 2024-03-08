Bel fıtığı neden olur ?

İnsanların % 90’ı hayatının bir döneminde mutlaka şiddetli bel ağrısı çeker. Bel ağrısının on beş civarında sebebi vardır.

Ancak en önemlisi ve en sık sebebi BEL FITIKLARI dır. Bel fıtığı, sıklıkla ağır kaldırmakla ve de zorlamayla olur. Ayrıca aniden ters hareket yapmakla, trafik kazalarında ve ileri yaşlarda oluşan aşırı derecedeki kemik erimeleri sonucunda da oluşabilir.

Bel fıtıkları ( disk kayması ) en çok L4- L5 ve L5- S1 seviyelerinde görülür; çünkü bu iki yer belin en alt tarafında bulunur ve aynı zamanda belin en oynak ( hareketli ) bölgesidir. Bel fıtıkları 12 yaş ile 90 yaş aralığında görülmesine rağmen en çok 30-50 yaş aralığında daha sıklıkla görülür. Bel fıtığı erkeklerde kadınlara göre daha sıktır, kadınlarda ise daha çok boyun fıtığı görülür.

Sebepleri

Yetişkinlerin %80’i hayatlarının belirli dönemlerinde en az bir kez bel ağrılarından şikayet etmektedir. Genellikle 30 ila 60 yaş arasında sıklıkla görülmektedir fakat her yaşta görülebilen bir rahatsızlıktır. Bel fıtığına yol açacak riskleri sıralamak gerekirse obezite yani aşırı kiloluk bel fıtığının en sık nedeni desek yanlış olmaz. Omurganın esnekliğini sağlayan disklerin aşırı baskıya maruz kalması disklerin deforme olmasını veya şeklinin bozulmasına yol açar. Normal şeklini kaybedip dışarıya doğru çıkan, fıtıklaşan disk baskı yaptığı sinirin fonksiyonlarını etkiler. Gebelik de omurgaya ek yük binmesine sebep olur.

Hareketsizlik

Vücudumuzun yükünü taşıyan sadece omurgamız değildir. Sırt ve bel kasları ile karın kaslarının da önemi büyüktür. Hareketsiz yaşamı benimsemiş insanlarda yeterince kas gücü olmadığından omurganın üzerine ek yük biner. Bu yükde yukarıda gösterdiğimiz animasyondaki disklerin fıtıklaşmasına neden olur.

Sigara İçmek

Sigara iyileşmeyi yavaşlattığı gibi, sinirlere giden damarların tıkanmasına varan kalıcı zararlara sebep olabilir.

Bilinçsiz Hareketler

Günlük yaşantıda farkında olmadan yaptığımız yük kaldırma, ağır nesneleri itme, çekme gibi hareketler de omurga fizyolojisine aykırı hareketlerdir. Yerden bir yük kaldırırken mutlaka aşağıdaki görselde göründüğü gibi kaldırılmalıdır.

Günlük yaşamda özellikle masa başında tam dik pozisyonda oturulmalı, kullanılan sandalye ise bel girintisini destekleyecek şekilde tercih edilmelidir. Sandalye bel girintisini desteklemiyorsa bunu bir yastık ile yapabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra mesleki faktörlerde bel ağrısı ve fıtığına sebebiyet vermektedir (örn: inşaatlarda çalışanlar, uzun sürekli ayakta durma veya oturma gerektiren meslekler ).

Düzenli egzersiz yapmak bel fıtığına engelleyici önemli bir faktördür.

Bel fıtığı olan bir hastanın öncelikle ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih etmesi şarttır. Günümüzde bel ağrılarının yalnızca %3’ü ameliyat edilmesi gereken fıtıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple hekim muayenesi ve yapılacak incelemeden sonra manuel terapi, fizik tedavi gibi ilmi uygulamalar fıtığın düzeltilip hastanın eski sağlığına kavuşmasını sağlayabilir. Manuel Terapi ile bacaklardan inip topuğa kadar inen ağrılar, ayaklarda uyuşma, üşüme, his kaybı, güç kaybı yürüme ve oturmada güçlük gibi şikayetler son bulması mümkündür.

Bel fıtığının teşhisi ise Manyetik Rezonans (MR) ile kolaylıkla konulmakta ve derecesi belirlenebilmektedir.