Siirt'in Baykan İlçesi'nde Belediye Başkanı Ekrem Erdem’in evinin de bulunduğu bölgeye tüfekle ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, 29 Temmuz 2024 sabah saat 04.00 sıralarında Baykan Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Araçtan inen iki şüpheli, tüfekle 5 el ateş ettikten sonra geldikleri araçla Bitlis’e doğru olay yerinden uzaklaştı.

Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen araç, jandarma ekipleri tarafından durdurularak içindeki şüpheliler V.Y. ve O.C. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin alkollü oldukları ve çok sayıda suç kaydına sahip oldukları ortaya çıktı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, olayın ardından Baykan’a giderek Belediye Başkanı Ekrem Erdem’i ziyaret etti. Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 03.50 sıralarında Baykan ilçemiz Çevreyolu Baykan Devlet Hastanesi civarında araçtan inen iki şahıs, Belediye Başkanı Ekrem Erdem’in ikametinin bulunduğu bölgeye doğru tüfekle ateş etmiştir. Belediye Başkanının ikametinde veya başka bir yerde herhangi bir isabet tespit edilmemiştir. Şüpheliler, Bitlis Jandarma sorumluluk bölgesinde araçları durdurularak gözaltına alınmıştır. Araçta bir yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüphelilerin aşırı alkollü oldukları ve geçmişlerinde birçok suç kaydının bulunduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Vali Kızılkaya, olayın ardından Baykan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti ve konuyla ilgili bilgi kirliliğinden kaçınılmasını önemle vurguladı