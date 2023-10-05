Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Başkan Yardımcısı Levent Başer’i misafir etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Eriş ve Başkan Yardımcısı Başer ile makamında bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Belediyecilik faaliyetleri, ilçeye yapılan yatırımlar, hayata geçirilen ve devam eden projeler konusunda görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak Nutuk hediye etti.