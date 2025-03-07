Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır’da şehir hastanesi şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili konuşan Memişoğlu, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece Hanım'ı kaybettik gece 3'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gezmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine, bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

4 Mart'ta yürütülen çalışmalar sırasında Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Arama ekipleri, dört gün süren yoğun çabaların ardından, dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda kendisini bulmuş ve hemen Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk etmişti.

Uzun süre soğuk havaya maruz kaldığı için hipotermi geçirdiği tespit edilen Gürel'in, tedavi sırasında kalbi kısa süreliğine durdu. Doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülse de, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Ancak, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.