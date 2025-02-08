Yapmış olduğu çağrıyı x sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vererek açıkladı.

Elektrik tarifelerindeki yükseliş, bildiğiniz üzere hem enflasyonu artıracak hem de esnaf, sanatkâr ve konut sahiplerinin ödedikleri faturaların katlanmasına neden olacaktır. Gerçekten de enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri enerji maliyetleridir. Artık her şey doğalgaz ve elektriğe bağlı olduğu için bu maliyetleri de vatandaşlar karşılamak zorunda kalacak. Zam yaparak tasarruf sağlanamaz; tasarruf ancak eğitim ve bilinçlenme ile gerçekleşebilir. İlkokuldan başlayarak üniversiteye kadar insanlara bu konuda bilinç kazandırılmalı ki ileride ev sahibi olduklarında enerji kullanımını doğru yönetebilsinler. Ancak hayatın gerçeği pek de böyle değil; insanlar mevcut faturalarını bile ödeyemiyor. Bugüne kadar devletimiz ciddi destekler sağladı, fakat bundan sonra elektrik tüketimi ile ilgili kilovat sınırlarının düşürülmesi, faturaların birkaç kat daha artacağının işaretini veriyor.

ÜLKEMİZİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 75’İNİ İTHAL EDİYORUZ

Dolayısıyla buzdolabındaki eti, dolaptaki soğuk meşrubatı veya sanayide kullanılan elektriği tasarruf etmek pek mümkün görünmüyor. Sokağın aydınlanması ya da dükkân vitrinlerinde kullanılan elektriğin azaltılması zor. Ancak avizelerdeki lamba sayısını azaltmak gibi bilinçli tüketim önlemleri bir miktar fayda sağlayabilir. Fakat akıllı binalarda her şey elektrikle çalışıyor; klima ya da soğutucular çalıştırıldığında ne kadar tasarruflu cihazlar kullanılsa bile yüksek maliyetler kaçınılmaz oluyor. Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılarak esnaf, sanatkâr ve konutlardaki elektrik fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu adım enflasyonun körüklenmesini önlemek açısından da önemlidir. Bildiğiniz üzere enerjimizin yüzde 75'ini dışarıdan temin ediyoruz. Zaten faturalardaki yükseklik nedeniyle vatandaşlar, aile bireyleriyle birlikte odadan odaya geçerken bile elektriği takip eder hale geldi. Ancak ticarethaneler ile küçük esnaf dükkânlarında bu tasarrufu sağlamak daha zor. Bu nedenle, eski tarifelerin belirli bir süre uygulanması ve enflasyonun düşürülmesi önemlidir.

HAYAT PAHALILIĞININ NEDENİ GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLARDIR

Biliyorsunuz artık güvenlik kameraları, gece aydınlatmaları ve bozulacak ürünler için çalışan dolaplar gibi unsurlar elektrikle çalışıyor. Sebze ve meyvelerde bile soğutuculara ihtiyaç var ve bunların maliyetleri artıyor. Bu durum tekrar gözden geçirilmeli ve vatandaşın tasarruf yapmasını desteklemek amacıyla kamu spotları, medya ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalıdır. Zaten vatandaşlarımız, yüksek faturalar nedeniyle tasarruf yapmak zorunda kalıyor. Herkesin ortak şikâyeti elektrik ve doğalgaz faturalarının bütçelere ağır yük getirmesidir. Isınmada tasarruf nasıl sağlanabilir? Işıksız ne kadar oturulabilir? Bu konularda daha dikkatli olunması ve kilovat saatlerin düşürülmesi gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Ayrıca apartmanlarda ve sebze-meyve üretiminde kullanılan elektrikli su sistemleri için ayrı tarifeler oluşturulmalıdır. Hayat pahalılığının en büyük nedeni bu girdi maliyetlerindeki artışlardır.