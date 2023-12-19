Enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerini sürdürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar ve dövizde yaşanan değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını belirsiz kılıyor.

Yaklaşan tarih itibarıyla, vatandaşlar önümüzdeki günlerde benzinin fiyatında 1 lira 49 kuruşluk bir artışla karşılaşabilirler. Bu gelişme, akaryakıt kullanıcılarını yeni bir mali ayarlama yapmaya yönlendirebilir.

Motorin grubu ise şu an için zam ya da indirim haberleriyle gündemde değil. Ancak enerji piyasasındaki hızlı değişimler nedeniyle, gelecekteki güncellemeleri takip etmek önemli olacaktır.

Şu anki pompa fiyatlarına baktığımızda, Bursa'da motorin litre fiyatı 36.22 lira seviyesinde bulunurken, benzinin litresi ortalama 33.80 liradan satılmaktadır. İstanbul'da ise motorin litre fiyatı 35.47 lira iken, benzinin litresi ortalama 33.02 lira olarak görülmektedir.