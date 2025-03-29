Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson’un kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada Joao Mario’nun pasında topla buluşan Rafa Silva’nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez’i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Gabriel Sara’nın ceza yayı gerisinden sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert, uzak köşeye yönelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Emirhan Topçu’nun savunma arkasına havadan uzun pasında topa harektlenen Muçi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerken Frankowski tarafından faul ile durduruldu.

36. dakikada Frankowski’nin Muçi’ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski’yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

37. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rashica’nın sol çaprazdan sert vuruşunda önce Barış Alper’e sonra da Torreira’ya çarpan meşin yuvarlak, üstten az farkla kornere gitti.

45. dakikada Sara’nın pasında Torreira’nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 1-1

66. dakikada Joao Mario’nun ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan vuruşunda kale önünde Gedson’un tamamladığı meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

75. dakikada Rashica’nın sağ taraftan ortasında Joao Mario’nun göğsüyle indirdiği topa Rafa Silva gelişine vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada Joao Mario’nun sol taraftan içeri çevirdiği topla buluşan Rashica, pasını sağ taraftaki Semih’e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’nın müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü.

90+6. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e yaptığı hareket sebebiyle Semih Kılıçsoy'a kırmızı kart gösterdi.



Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario (Mustafa Hekimoğlu dk. 85), Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 65), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 90+3)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solksjaer

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 83), Eren Elmalı, Lucas Torreira (Ahmed Kutucu dk. 83), Gabriel Sara (Dries Mertens dk. 71), Yunus Akgün (Mario Lemina dk. 62), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rafa Silva (dk. 23), Gedson Fernandes (dk. 66) (Beşiktaş), Lucas Torreira (dk. 45) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Semih Kılıçsoy (dk. 90+6) (Beşiktaş), Przemyslaw Frankowski (dk. 36) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Milot Rashica (Beşiktaş), Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu (Galatasaray)