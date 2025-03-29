Özgür Özel, mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını iddia etmişti. Ancak bu rakam, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi verilerle çürütüldü.

Salman, sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir Maltepe mitingi için çağrı yapıyorlardı, tıpkı daha önce sokak çağrılarında olduğu gibi.” diyerek, mitinge katılımın beklenenin çok altında olduğunu belirtti. “Sonuç? Meydanda 200 bin kişi bile yok! Ama Özgür Özel’e göre 2.2 milyon…” şeklinde bir açıklama yapan Salman, “Bunlar sayı saymayı da bilmiyor!” ifadeleriyle Özel’e eleştirilerini dile getirdi.