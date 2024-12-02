Ligin 14. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Hatayspor ile Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 29. dakikada Görkem Sağlam kaydetti. Beşiktaş'ın golü 41. dakikada Ciro Immobile'den geldi.

BEŞİKTAŞ, 5 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Ligde beş haftadır kazanamayan Beşiktaş puanını 22 yaptı. Hatayspor puanını 8'e yükseltti.

RIZA ÇALIMBAY VE ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Siyah-beyazlı takımın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Hatayspor'a kiralanan Vincent Aboubakar da Türkiye'de ilk kez Beşiktaş'a karşı rakip oldu.

Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hatayspor, Başakşehir'e konuk olacak.