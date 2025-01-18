Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Samsunpor’un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Al-Musrati’nin dokunduğu top Immobile’de kaldı. Immobile’nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Emirhan Topçu’nun kafa vuruşunda topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanatta Rashica’nın yerden içeri çevirdiği topu alan Joao Mario’nun penaltı noktası gerisinde vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

63. dakikada Muçi’nin sol kanatta rakibin geçip ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Rashica’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

64. dakikada Rick van Drongelen, ceza yayı sağ tarafında Immobile’ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

69. dakikada sol kanattan Muçi’nin pasında topla buluşan Rafa Silva ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

78. dakikada Rashica’nın sağ taraftan ortasında arka direkte Muçi topu kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Dimata’nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ercan Kara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.

90+7. dakikada Rafa Silva’nın ceza sahası içi sağ tarafında ortasında arka direkte Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda Schindler meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati (Semih Kılıçsoy dk. 82), Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario (Muçi dk. 60), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham (Dimata dk. 75), Muja (Yunus Emre Çift dk. 67), Holse (Celil Yüksel dk. 86), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 86), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 75)

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Rick van Drongelen (dk. 64) (Samsunspor)

Sarı kart: Dimata (Samsunspor)