2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ligde 16 kez ağırlayan Beşiktaş, bu statta ikinci yenilgisini almış oldu. Siyah-beyazlılar, ilk mağlubiyetini de bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’ye karşı yaşamıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadyumu’nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı derbilerde Fenerbahçe ve Galatasaray’ı 16 kez konuk etti.

Kartal, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yeni stadındaki ilk derbi mağlubiyetini bu sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında alan siyah-beyazlılar, ikinci yenilgisini de Galatasaray’a karşı yaşadı.