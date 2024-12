Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016’da Beşiktaş Stadyumu önünde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 40’ı polis 47 kişi, şehadetlerinin 8. yılında Beşiktaş 10 Aralık Şehitleri Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016’da Beşiktaş Stadyumu önünde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 40’ı polis 47 kişi için bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş 10 Aralık Şehitleri Parkı’ndaki ay ve yıldızı simgeleyen anıt önünde gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, şehit yakınları ve emniyet mensupları katıldı. Saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu ile Kartal Yuvası personeli Tunç Uncu başta olmak üzere tüm şehitler için dualar okundu. Vali Gül, Emniyet Müdürü Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel ile şehit yakınları 10 Aralık Anıtı’na karanfiller bıraktı. Şehit yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı törende gözyaşları sel oldu. Törenin ardından Dolmabahçe Camii’nde şehitler için mevlit okundu.

“Terörün her türlüsünü lanetliyoruz”

Törene katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, “Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün de burada her sene olduğu gibi bir araya geldik. Tekrardan terörün her türlüsü lanetliyorum ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.