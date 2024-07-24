İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediğin “Yaz Çocuk Etkinlikleri”nde çocuk tiyatrosundan pandomim, kukla gösterisinden masal atölyesine kadar pek çok farklı etkinlik çocukları Yaşam Vadisi’nde bir araya getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği “Yaz Çocuk Etkinlikleri” Yaşam Vadisi’nde devam ediyor.

Yaşam Vadisi 1. Etap Sanatla Yaşam Atölyeleri etkinlik alanında düzenlenen programlarda çocuklar keyifli anlar yaşıyor. Çocuk tiyatrosu, kukla gösterisi, masal atölyesi, pandomim gösterisi ve müzikli drama gibi birbirinden farklı etkinliklervatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta içi saat 19.00’da başlayan etkinlikler, 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Çocukların tatil süreci boyunca eğlenmelerini sağlamak için başlattıkları etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirtenBeylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehtap Karataş, “Çocukların yaz tatilini daha renkli ve keyifli hale getirmek amacıyla Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirdiğimiz ‘Yaz Çocuk Etkinlikleri’nde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyoruz. Yaz tatili boyunca devam edecek bu etkinlikler, çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmelerine, yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve arkadaşlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayacak. Beylikdüzü Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğitimine ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak en büyük önceliklerimizden biridir.Bu doğrultuda, çocuklarımız için pek çok farklı etkinlik düzenliyoruz. Tüm çocuklara keyifli ve eğlenceli bir yaz tatili diliyorum” diye konuştu.