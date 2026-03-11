İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre bir emlakçı dükkanına gelen mal sahibi, dükkanı dağıtıp eşyalara zarar verip gitti. Yaşanılanlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emlakçı dükkanının mal sahibi kiracısı dükkanda yokken gelip dükkanı dağıttı. Eşyaları zarar veren adamın o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanan olayın alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü.