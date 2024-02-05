MALZEME LİSTESİ: yarım kg bezelye, 2 köz biber, 1 kase mısır, 1 su b. haşlanmış nohut 1 kase kornişon turşu taze soğan maydanoz dereotu taze nane zeytinyağı limon HAZIRLANIŞI: Bezelyeyi haşlıyoruz. Köz biberi, kornişon turşuyu, taze soğanı, dereotunu, taze naneyi ve maydanozu da doğruyoruz. Bezelyeyi, mısırı, haşlanmış nohutu karıştırma kabına alıyoruz. Doğranmış malzemeleri de içine katıyoruz. Limon suyunu sıkıyoruz, zeytinyağını döküyoruz. Tuzunu da atıp karıştırıyoruz ve servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi