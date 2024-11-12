ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından konuşan Herzog, Biden'a İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “İsrail halkı ve İsrail devleti adına size teşekkür etmek için buradayım, Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. On yıllardır İsrail'in ve Yahudi halkının inanılmaz bir dostu oldunuz. En karanlık anımızda yanımızda durmanızı, bize yardım etmenizi, sözlerinizle ve eylemlerinizle bizi desteklemenizi tarih boyunca asla unutmayacağız” dedi.

Biden'ın “Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz” sözlerine karşılık veren Herzog, “Siz açıkça bir Siyonistsiniz Sayın Başkan” ifadelerini kullandı. Herzog, Biden'a Yahudiler tarafından "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'nın eteklerindeki arkeolojik kazı sırasında bulunan bir figürü hediye etti.

Biden ise yaptığı konuşmada, Herzog'u tekrardan Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Herzog'u yakın bir dostu olarak nitelendirdi. Biden, İsrail devletine olan “sarsılmaz” bağlılığını yineledi.