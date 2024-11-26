Bilecik Vali Şefik Aygöl eşi Nazlı Aygöl ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret etti.

Kooperatif üyeleri tarafından yapılan faaliyetleri dinleyen Vali Aygöl ve Belediye Başkanı Subaşı, kadın üyelere yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Burada gerçekleştirilen çalışmaların Bilecik’in tanıtımına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Vali Aygöl, katkıları dolayısıyla Başkan Subaşı ve kooperatif üyelerine teşekkür etti.

"Kadınların ürettiği bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz’’

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kadınların ürettiği bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Kadın Kooperatifimizi ziyaret ederek tesiste üretilen el emeği ürünleri inceledik. Ziyaretimize Valimiz Şefik Aygöl ve değerli eşi Nazlı Aygöl de eşlik ederek bizleri mutlu etti. Kadınların toplumsal hayatın her alanında güçlü olduğu ve ürettiği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.