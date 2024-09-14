Bilecik’te spora ve sporcuya verdiği desteklerle adından söz ettiren İş İnsanı Kazım Yağmur, Bilecik Kız Futbol Takımı’na destek sözü verdi.

2024-2025 futbol sezonunda Bayanlar 3. Ligi 4. Grupta yer alacak olan Bilecik Kız Futbol Takımı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen İş İnsanı Kazım Yağmur, takıma sponsorluk desteği vereceğini söyledi. Kasım ayında açılacak lig öncesi tamamı Bilecikli kızlardan oluşan takıma destek vererek onların her zaman yanında olacağını söyleyen Yağmur, "Yönetim kurulu üyemizle ilimizin gençleri için büyük fedakârlıklar göstererek yaptıkları önemli çalışmalar hakkında konuştuk. Bizde Bilecik Kız Futbol Takımı’na sponsorluk konusunda destek olacağımıza dair sözümüzü verdik. Bilecik’te kültür ve spora destek vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Değerli ziyaretleri ve sohbetleri için yöneticilerimize teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dileriz" dedi.